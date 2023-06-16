Зеленский высмеял Путина, вспоминая бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу

В ходе встречи с лидерами стран Африки Зеленский обсуждал историю и жизненный путь первого президента Южно-Африканской Республики.
Бывший лидер Южно-Африканской республики Нельсон Мандела является примером того, что даже в тюрьме можно быть свободнее, чем в бункере.
Об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с посетившими Украину африканскими лидерами.
Президент заявил, что во время встречи с лидерами стран Африки он обсуждал историю и жизненный путь первого президента Южно-Африканской Республики, избранного демократическим путем.
"Мне кажется, что его путь как раз показал самое главное — если бороться и правда на твоей стороне, то ты точно победишь, и что даже за решеткой можно быть свободным. Более свободным, чем в бункере", — сказал Зеленский с намеком на российского диктатора Путина .
Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа".
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назвал 10 основных пунктов мирного плана Африканского Союза по украинско-российской войне.
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