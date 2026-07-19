Зеленский заинтриговал решениями по армии и стратегии войны: что сказал

Зеленский анонсировал новые решения по армии / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с рядом опытных военных командиров для обсуждения текущей ситуации на фронте и последующей стратегии ведения войны.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном обращении.

Зеленский заинтриговал решениями о войсках и стратегии войны

По словам президента, доклады по текущей ситуации на конкретных направлениях и общему течению боевых действий представили известные в армейских кругах командиры — Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк и Олег Апостол.

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Главной целью этих консультаций является формирование эффективного плана действий, который заставит страну-агрессора пойти на мирные условия, которые удовлетворят Украину.

Зеленский отметил важность видения ситуации непосредственно теми, кто руководит войсками на местах:

«Важно оценить дальнейшую нашу стратегию, наши украинские активные действия, как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью. У него есть разные составляющие, и я хочу услышать, как это видят командиры и командующие в наших Силах обороны и безопасности Украины».

Глава государства также анонсировал проведение завтра ключевых разговоров и заверил, что Украина обязательно достигнет поставленных целей.

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Зачем Зеленский собирает у себя боевых командиров

Напомним, президент Владимир Зеленский провел закрытые онлайн-совещания с командирами боевых бригад и корпусов ВСУ, которые защищают самые горячие участки фронта.

Издание Financial Times предположило, что таким образом глава государства устраивает «кастинг» потенциальных кандидатов на должность главнокомандующего с целью возможного увольнения Александра Сырского. Параллельно с этим группа народных депутатов в Верховной Раде инициировала обращение к президенту об отставке действующего главкома.

В то же время, источники «Украинской правды» в Силах обороны опровергают информацию о политических обсуждениях или смене руководства во время этих встреч. По их словам, разговоры касались исключительно военных вопросов: тактической обстановки, обеспечения, комплектования и дронов. Журналисты отмечают, что такой новый формат совещаний, скорее всего, преследовал цель «снять напряжение» в обществе, а не найти замену Сырскому.

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