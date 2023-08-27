Зеленский заинтриговал заявлением о "мощном сентябре для Украины"

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что сентябрь для Украины будет мощным во всех аспектах.

Об этом украинский президент написал в соцсетях.

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"Наша международная активность будет не меньше, чем на этих неделях. Первое – наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений", — подчеркнул решение. презид.

Второе, по словам Зеленского, – это гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран "к общей архитектуре безопасности".

"Постоянно добавляем содержание первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир нуждается в большей силе для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его. Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую «мягкую силу». Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам. Украину будет слышно Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", — подчеркнул он.

Как отметил глава государства, на днях принято новое санкционное решение Соединенных Штатов против российских физических и юридических лиц, привлеченных к незаконной депортации украинских детей с временно оккупированной территории. По его мнению, это важный шаг, и Украина благодарна за него.

"Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинаковое осуждение всеми в мире. И я спасибо каждому государству, каждому лидеру и всем международным институтам, которые помогают нам в восстановлении справедливости. Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", — подытожил Зеленский.

Напомним, в Германии возник скандал из-за радио, в эфире которого призывали убить Зеленского.

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