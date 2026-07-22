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Зеленский заменил Сырского, но не решил главную интригу: что будет с Федоровым — Independent
По данным иностранных СМИ, на данный момент неясно, принял ли Федоров предложение о новой должности от Зеленского и удовлетворит ли глава государства требования протестующих.
Украина достигла значительного прогресса в войне в этом году, но публичный раскол между бывшим командующим армией Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Федоровым угрожал сорвать ее усилия. Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить обоих.
Об этом говорится в материале Independent.
Драпатый — «новое поколение украинских генералов»
Авторы издания называют нового главнокомандующего армией 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого «новым поколением украинских генералов», которые прошли карьерный рост с начала российской агрессии.
«Он стал известен своей смелостью и мужеством в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров Украины — за восемь лет до полномасштабного вторжения Москвы», — говорится в статье.
Какие задачи Зеленский поставил Драпатому
Зеленский заявил, что Драпатый и другие топ-командующие разных составляющих Сил обороны должны:
представить обновленную оборонную стратегию,
продолжить реформы,
обеспечить более быстрые и бесперебойные поставки оружия и беспилотников,
усилить противовоздушную оборону от российских ударов,
сформировать более четкий план мобилизации.
Что будет с Федоровым: вернут ли его в кресло главы Минобороны
Во вторник, 21 июля, Зеленский встретился с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Журналисты описывают его как предпринимателя, который хорошо знает технологии и имеет признание благодаря быстрому развитию технологий беспилотников в Украине. Из-за разных взглядов на ведение войны они с Сырским поссорились.
Уличные протесты в городах Украины требовали возвращения Федорова и призвали Зеленского уволить Сырского, которого считают «частью старой гвардии».
Зеленский предложил Федорову «уважаемую должность» в правительстве, объединяющую технологический сектор страны. На данный момент непонятно, принял ли Федоров предложение и удовлетворит ли глава государства требования протестующих.
Федоров поддержал назначение Драпатого
После оглашения, что Драпатый стал новым главкомом, Федоров публично поддержал решение Зеленского. Бывший министр назвал его «новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость» и «голосом перемен, который не мог остаться неуслышанным».
Несмотря на конфликты, Федоров позвонил Сырскому после отставки, чтобы поблагодарить его за военные победы, в частности за защиту Киевской области и Харьковскую контрнаступательную операцию. Однако он подчеркнул, что Украина должна «двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправляя все предыдущие ошибки».
Отставка Сырского — последние новости
Напомним, поздно вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне продолжительных протестов и критики со стороны общества. Новым главкомом стал командующий Объединенными силами ВСУ Драпатый.
Утром 22 июля Сырский прокомментировал свое увольнение. Генерал подчеркнул, что его «работа — война», перечислил успехи на должности и поблагодарил украинцев за стойкость и мужество.