Сырский, Федоров и Зеленский / © ТСН

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Украина достигла значительного прогресса в войне в этом году, но публичный раскол между бывшим командующим армией Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Федоровым угрожал сорвать ее усилия. Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить обоих.

Об этом говорится в материале Independent.

Драпатый — «новое поколение украинских генералов»

Авторы издания называют нового главнокомандующего армией 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого «новым поколением украинских генералов», которые прошли карьерный рост с начала российской агрессии.

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«Он стал известен своей смелостью и мужеством в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров Украины — за восемь лет до полномасштабного вторжения Москвы», — говорится в статье.

Какие задачи Зеленский поставил Драпатому

Зеленский заявил, что Драпатый и другие топ-командующие разных составляющих Сил обороны должны:

представить обновленную оборонную стратегию,

продолжить реформы,

обеспечить более быстрые и бесперебойные поставки оружия и беспилотников,

усилить противовоздушную оборону от российских ударов,

сформировать более четкий план мобилизации.

Что будет с Федоровым: вернут ли его в кресло главы Минобороны

Во вторник, 21 июля, Зеленский встретился с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Журналисты описывают его как предпринимателя, который хорошо знает технологии и имеет признание благодаря быстрому развитию технологий беспилотников в Украине. Из-за разных взглядов на ведение войны они с Сырским поссорились.

Уличные протесты в городах Украины требовали возвращения Федорова и призвали Зеленского уволить Сырского, которого считают «частью старой гвардии».

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Зеленский предложил Федорову «уважаемую должность» в правительстве, объединяющую технологический сектор страны. На данный момент непонятно, принял ли Федоров предложение и удовлетворит ли глава государства требования протестующих.

Федоров поддержал назначение Драпатого

После оглашения, что Драпатый стал новым главкомом, Федоров публично поддержал решение Зеленского. Бывший министр назвал его «новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость» и «голосом перемен, который не мог остаться неуслышанным».

Несмотря на конфликты, Федоров позвонил Сырскому после отставки, чтобы поблагодарить его за военные победы, в частности за защиту Киевской области и Харьковскую контрнаступательную операцию. Однако он подчеркнул, что Украина должна «двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправляя все предыдущие ошибки».

Отставка Сырского — последние новости

Напомним, поздно вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне продолжительных протестов и критики со стороны общества. Новым главкомом стал командующий Объединенными силами ВСУ Драпатый.

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Утром 22 июля Сырский прокомментировал свое увольнение. Генерал подчеркнул, что его «работа — война», перечислил успехи на должности и поблагодарил украинцев за стойкость и мужество.

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