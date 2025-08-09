Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит сдвигов в позиции российской стороны.

Об этом глава государства сказал по итогам разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

«На днях активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции», — считает Зеленский.

По его мнению, россияне не хотят прекращать убийства, инвестируют в войну и навязывают идею «обмена» украинской территории на украинскую территорию.

В то же время Украина не получает никаких гарантий безопасности. РФ тем временем будет иметь более удобные позиции для возобновления войны.

«Все наши шаги должны быть приближающимися к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность», — заявил Зеленский.

В другом разговоре с Макроном, Зеленский отметил важность, «чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз».

«Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций», — подытожил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Сегодня президент Зеленский фактически отклонил предложение президента Трампа, сославшись на Конституцию Украины, которая говорит, что украинская территория неделима и неприкосновенна.

В The New York Times считают, что заявление Зеленского об отказе от предложения Трампа может раздражать Трампа.