Зеленский заявил, что имеет однозначную позицию относительно украинских территорий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не обменяет свои территории на членство в каком-либо союзе.

Об этом он сказал на брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы.

Глава государства подчеркнул, что у него как президента однозначная позиция по вопросу украинских территорий.

"Крым — это Украина. Мы боремся за Крым и за все остальные временно оккупированные украинские территории. Мы не обмениваем наши территории на какое-либо членство в любом союзе", — отметил украинский лидер.

Напомним, ранее глава канцелярии генсека НАТО Йенса Столтенберга предположил, что Украина может вступить в Альянс в обмен на часть своих территорий, которыми она могла бы уступить Россию. Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал скандальное заявление и подчеркнул, что Альянс будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне.

Позже Зеленский назвал территорию, которую готов "обменять" на членство в НАТО. Да, он в шутку предложил для этой цели русский Белгород.

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