Зеленский заявил, что контрнаступление будет таким же, "как осенью"

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинских сил будет происходить так же, как осенью прошлого года, когда всем казалось, что процесс стал очень медленным, но затем ВСУ начали быстро продвигаться.

Об этом президент заявил в своем интервью BBC.

"Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не все просто, потому что есть те или иные сложности. Во-первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию — почти двести тысяч квадратных километров нашей земли заминированы. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто", – сказал Зеленский.

Он заявил, что все хотели бы, чтобы ВСУ продвигались быстрее, но все знают, что "тот, кто борется — победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют".

Зеленский отметил, что в любом случае он уверен в успехе контрнаступления.

"Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь. Мы мотивированы. Российским военным угрожает их руководство. Они знают, что если они будут отступать, их просто будут убивать", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что российские захватчики ежедневно устраивают в Украине ужасающие трагедии.

"Я не уверен, что они могут нам противостоять. Но то, что они готовы на какие-то беды идти, на большие страдания, доводить свои шаги до природных катастроф, до катастроф большого масштаба, абсолютно понятно", - сказал он.

Президент добавил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС затопил четыре тысячи домов: "Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно подрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и т. д.".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мир найдет способ ликвидировать российского диктатора Путина, если тот и дальше будет угрожать применением ядерного оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев и атак армии российских оккупантов. В настоящее время военные РФ проводят ротационные мероприятия.

Читайте также: