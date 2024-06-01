Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский заявил, что понимает украинцев, не желающих воевать

Зеленский заявил, что понимает украинцев, не желающих воевать

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость мобилизации в Украине / Фото: Associated Press

Украинский президент признал, что нынешняя ситуация в Украине отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость мобилизации, хотя он понимает мужчин, которые не хотят воевать.

Об этом украинский лидер говорил в интервью The Guardian, отвечая на вопрос, сколько еще Украина сможет воевать с армией, которая все чаще состоит из мобилизованных, а не добровольцев.

Зеленский признал, что нынешняя ситуация в Украине отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения.

"Когда была оккупирована [значительная территория Украины], то все вышли на улицу, все это делали [мобилизовались в армию]. Через два с половиной года войны это уже немного другая энергия", — сказал президент.

В то же время, он считает, что нет оснований говорить, что украинцы массово не хотят участвовать в войне и избегают мобилизации. Зеленский при этом признал, что понимает украинцев, которые не хотят воевать.

"Кто-то не хочет, кто-то боится. И я считаю, что это люди, мы все люди. Но нельзя говорить, что сейчас убегают все, а раньше – нет”, — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что патриотизм украинцев никуда не исчез, и привел для этого убедительный довод.

“Мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал окончательно?" — заметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после одобренного Верховной Радой обновленного мобилизационного закона мобилизация в Украине увеличилась.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация