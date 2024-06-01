Зеленский заявил, что понимает украинцев, не желающих воевать

Украинский президент признал, что нынешняя ситуация в Украине отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость мобилизации, хотя он понимает мужчин, которые не хотят воевать.

Об этом украинский лидер говорил в интервью The Guardian, отвечая на вопрос, сколько еще Украина сможет воевать с армией, которая все чаще состоит из мобилизованных, а не добровольцев.

Зеленский признал, что нынешняя ситуация в Украине отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения.

"Когда была оккупирована [значительная территория Украины], то все вышли на улицу, все это делали [мобилизовались в армию]. Через два с половиной года войны это уже немного другая энергия", — сказал президент.

В то же время, он считает, что нет оснований говорить, что украинцы массово не хотят участвовать в войне и избегают мобилизации. Зеленский при этом признал, что понимает украинцев, которые не хотят воевать.

"Кто-то не хочет, кто-то боится. И я считаю, что это люди, мы все люди. Но нельзя говорить, что сейчас убегают все, а раньше – нет”, — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что патриотизм украинцев никуда не исчез, и привел для этого убедительный довод.

“Мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал окончательно?" — заметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после одобренного Верховной Радой обновленного мобилизационного закона мобилизация в Украине увеличилась.

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