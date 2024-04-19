Зеленский заявил, что Путина нужно "спустить с неба на землю": обращение к министрам обороны стран НАТО

Перед срочным заседанием Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны украинский президент Владимир Зеленский обратился к его участникам, сообщив о срочных нуждах противовоздушной обороны, чтобы, по его словам, "спустить Путина с неба на землю".

О своем обращении украинский лидер сообщил в официальном Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что для обороны Украине необходимо по меньшей мере 7 систем Patriot или подобных им средств ПВО, которые есть в распоряжении стран НАТО. "Они могут спасти многие жизни и реально изменить ситуацию", — пояснил он.

Кроме того, президент напомнил давнее обещание о миллионе артиллерийских снарядов для Украины и отметил, что их нужно наконец-то доставить на передовую.

“В-третьих, это наша дальнобойная способность. Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем более близок мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия”, — подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер призвал западных партнеров из так называемой "коалиции истребителей" предоставить достаточное количество самолетов, чтобы реально одолеть российский воздушный флот. "Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе", — отметил он.

Зеленский также подчеркнул необходимость быстрого принятия решений по просьбам Украины о помощи.

"Путина нужно спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники”, — подытожил украинский президент.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что партнеры по НАТО могут предоставить Украине дополнительно шесть современных американских систем ПВО Patriot.

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