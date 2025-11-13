Зеленский заявил, что РФ готовится к большой войне: когда она может начаться

Зеленский / © Associated Press

Требуется большее давление на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Проблема в том, что когда мы смотрим на военную промышленность России, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они желают продолжать эту войну.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению президента, россияне неизбежно захотят начать великую войну через несколько лет.

«Мы считаем, что если мы сильно нажмем, россиянам понадобится пауза. Но мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся быть способными в 2029 или 2030 году — в этот период — начать такую большую войну. Европейский континент. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов», — говорит президент.

Поэтому, считает он, следует думать о том, как остановить российскую агрессию сейчас в Украине.

«Но также сделать все, чтобы снизить их способности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружие. Так что это проблема, которую мы должны продумать», — высказался украинский лидер Зеленский.

Ранее Зеленский ответил, зачем Россия атакует украинскую энергетику.

Да, войска РФ не имеют достаточно мощности, чтобы достичь поставленных целей на фронте. Их цель — заставить Украину подчиниться весне через террор.

«Они (россияне — ред.) знают, что как только энергетический фактор исчезает, у них не остается других сильных факторов», — сказал президент.