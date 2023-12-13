Зеленский заявил, что РФ за год не оккупировала ни одного украинского села

Российская Федерация в течение 2023 не смогла оккупировать ни одного украинского села. Украина уже освободила 50% захваченных территорий.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я думаю, что нам было очень тяжело это сделать, но самое главное нужно понять, что Россия за этот год не оккупировала ни одной деревни, ни одной украинской деревни", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас у Украины только один враг — это российский диктатор Владимир Путин. Именно поэтому, отмечает президент, очень важно продолжать поддерживать Киев и не терять времени в этом вопросе.

Мы действительно защищаем демократию, мы действительно защищаем свободу. Мы показали настоящий успех в Черном море: это действительно была очень сложная операция. Мы сейчас создали зерновой коридор. Россия не имеет влияния на него. Мы уничтожили большую часть российского флота, который находился в наших водах и близ нашего временно оккупированного Крыма. Это огромный результат", — добавил украинский лидер.

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ отбили у оккупантов террикон в пределах Горловки. Успеха достигла штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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