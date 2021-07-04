Зеленский заявил, что США планируют предоставить украинскому флоту патрульные катера Mark VI

Украинский флот также пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами, заявил Зеленский.

Украина в 2022 году должна получить от США скоростные военные катера Mark VI, которые предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Одессе ко Дню Военно-морских сил ВСУ.

Также читайте США передадут Украине шесть военных катеров Mark VI, еще 10 сможет закупить правительство

По его словам, Украина вместе с США, Великобританией, Турцией и многими другими "странами-друзьями активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению украинского корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры и осуществления подготовки личного состава".

"В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI. Конкретными мерами наполняется подписан в 2020 году меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией. В краткосрочной перспективе наш флот пополнится противоминными кораблями, современными ракетными катерами", — высказался Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что несколько лет подряд продолжались разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров, и сейчас страна переходит "к реальной работе".

"Мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе — в порту "Южном" формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управления дивизиона кораблей, базируется два катера типа "Island" и ожидается пополнение еще не менее 3 катера, которые сейчас проходят модернизацию в США", — добавил Зеленский.

Также читайте Украина получит от Франции 20 катеров морской безопасности за кредитные средства: решение Кабмина

Отметим, что на Mark VI установлены современные системы наблюдения за морской обстановкой и обнаружения противника. Он защищен броней. Водоизмещение катера составляет всего 65 тонн, что делает его очень маневренным. В то же время Mark VI устойчивый к волнениям моря. Одной из его особенностей является то, что он может эффективно вести прицельный огонь на поражение по морским целям даже во время шторма.

Напомним, 4 июля президент Владимир Зеленский по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приехал в Одессу. Во время выступления глава государства отметил, что "сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины".

Во время выступления Зеленский также анонсировал, что вскоре украинская морская авиация получит турецкие беспилотники Bayraktar. Также к концу 2023 года Украина получит собственный военный корвет, его строительство уже идет в Турции.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку