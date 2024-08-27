Зеленский заявил, что Татаров и Малюк убивали чеченцев в столице

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что советник главы Офиса президента Олег Татаров вместе с главой СБУ Василием Малюком принимали участие в ликвидации чеченцев в Киеве.

Об этом он сказал на форуме "Украина 2024. Независимость".

Журналист "Украинской правды" спросил Зеленского о работе его команды, в частности, об эффективности руководителя Офиса президента Андрея Ермака, а также его заместителей Олега Татарова и Ростислава Шурмы. Зеленский заявил, что Татаров вместе с Василием Малюком занимался ликвидацией чеченцев в Киеве, когда журналиста там не было. Эта информация известна западным партнерам, однако, по словам президента, она не является публичной.

"Это знают Соединенные Штаты и все другие. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве, пока вас здесь не было. Мало? Выгнать его, чтобы его убили россияне? Я это сказал, что это непубличная информация, и сообщил всем медиа на нашей непубличной встрече", — сказал глава государства.

Напомним, Олег Татаров — заместитель руководителя Офиса президента Украины с августа 2020 года, ране выполнение преступных приказов, утверждая, что действовал, как офицер. После люстрации возглавлял юридический департамент "Укрбуда" и занимался адвокатской практикой, в том числе представлял интересы Андрея Портнова и Вадима Новинского.

Также в сюжете журналиста Михаила Ткача говорится, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров уже несколько лет проживает в имении, которое ему не принадлежит и было приобретено по значительно сниженной цене. Эту информацию выяснила съемочная группа "Украинской правды", ссылаясь на расследование "Бигус.инфо".

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