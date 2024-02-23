Зеленский заявил, что Трамп не может закончить войну в Украине за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп не сможет за 24 часа закончить войну в Украине, несмотря на многочисленные обещания.

Об этом Зеленский заявил во время своего интервью телеканалу FOX News.

Президент пригласил действующего главу Белого дома Джо Байдена и Дональда Трампа посетить Украину, отметив, что такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит.

Также Зеленский заявил, что он не верит в обещание Дональда Трампа закончить войну в Украине в течение 24 часов после избрания президентом США. Он заявил, что Трамп может приехать на передовую в Украину и объяснить, каким образом он собирается заканчивать войну.

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двоих" сторон в этой войне: Есть только один враг, и это позиция Путина", – сказал президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в США заявили о "путинском крыле" в Республиканской партии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский раскрыл, есть ли у Украины "план Б" в случае ухудшения ситуации на фронте.

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