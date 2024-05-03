Зеленский заявил, что Украина на пороге "нового этапа" войны с Россией

Россия готовится к "новому этапу" войны против Украины, поэтому необходимо сорвать ее планы.

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Об этом заявил Владимир Зеленский во время обращения к пограничникам по случаю дня Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ), сообщает Радио Свобода.

"Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", – заявил президент.

Президент отметил, что "сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России".

"Важно доказать, что враг ни при каких обстоятельствах и как бы подло не действовал – не будет способен достичь своих целей", – подытожил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского прокомментировали заявление замглавы ГУР о переговорах с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне вошли в село вблизи Авдеевки и продвинулись дальше.

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