Зеленский заявил, что Украина стремится "показать результат" на поле боя до начала саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет показать "результат" на поле боя до начала предстоящего саммита Североатлантического альянса (НАТО), который состоится в Вильнюсе 11 июля.

Об этом он заявил во время интервью иностранным СМИ, передает RTVE.

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Он заявил, что планы украинских военных по контрнаступлению замедлились за последние месяцы из-за погоды, в частности начать движение помешали проливные дожди, которые продолжаются очень долго.

Он заявил, что западные партнеры должны продолжать оказывать помощь Украине, чтобы контрнаступление имело успех. "Этой осенью мы начали контрнаступление и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием", — сказал Зеленский.

"Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии...

Мы очень осторожны в этом отношении. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи человек, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее... Между тем и людьми самое важное — это люди", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский оценил международное положение российского диктатора Путина. В частности, Зеленский заявил, что "Путину грозит больше меня", потому что "меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир".

На вопрос о том, что США после выборов могут изменить уровень поддержки Украины, если там на выборах победят республиканцы, он выразил уверенность, что поддержка все равно будет продолжаться.

"Мы очень благодарны за эту поддержку. Кого бы ни выбрал американский народ, он нас поймет. Главное — не потерять поддержку этих двух партий. Соединенные Штаты являются лидером в сфере вооружений и финансов, и мы не можем этого потерять".

Есть вопросы, по которым у нас разные точки зрения, но в любом случае Байден поддерживает и Конгресс, и обе партии поддерживают его", — сказал президент, и добавил, что есть "опасные сигналы" от "некоторых представителей Республиканской партии", но они "разберутся с этим".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, которое, по его словам, было длительным и подробным по нескольким вопросам.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его "бесят" заявления о том, что контрнаступление происходит медленнее ожидаемого, ведь украинские военные платят кровью за каждый метр продвижения на фронте.

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