Зеленский заявил, что украинская армия является технологически сильнейшей в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти за три года полномасштабной войны украинская армия стала одной из самых мощных в мире.

Об этом президент рассказал в интервью "Суспільному".

"Украинская армия на сегодняшний день — наверное, одна из самых мощных в мире. Безусловно, мы с начала войны были насыщены разными видами оружия от партнеров. Но за почти три года изменения в частном и государственном секторах привели к тому, что мы точно технологически сильнейшие в Европе ", – отметил Зеленский.

Он заявил, что Украина достигла прорывов в собственном производстве оружия, в том числе ракет, морских дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

"Что касается дронов, систем радиоэлектронной борьбы — здесь мы еще не добились высоких результатов. Но, тем не менее, они есть. У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее — морские дроны, уничтожившие большое количество Черноморского флота РФ", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в бюджете на 2025 год предусмотрено 775 миллиардов гривен только для внутренних заказов на производство дронов.

"Поэтому считаю, что технологии, оружие — мы в этом направлении неплохо работаем. Мы привлекли много денег извне. А в нашем бюджете, например, только на наши дроны, по внутренним заказам — 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть. И это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров", – резюмировал президент.

Напомним, Зеленский назвал условия возможного диалога с Путиным.

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