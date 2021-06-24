Зеленский заявил об увеличении военной помощи из США

Объемы оборонных поставок станут предметом разговора президентов США и Украины.

Во время запланированной в Вашингтоне встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена будет обсуждаться вопрос увеличения военной помощи и оборонных поставок. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью в программе VIP с Натальей Мосейчук на телеканале "1 + 1".

По словам Зеленского, информация, которая распространяется, в частности, в украинских СМИ об уменьшении за последние два года объемов военной помощи США, абсолютно ложна. "Это неправда. Уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят открыто, что это чистый фейк ", — заверил он.

При этом украинский президент отметил, что источники этого фейка могут быть как в России, так и в Украине. "У нас много средств массовой информации об этом сказали", — отметил он.

Кроме блока безопасности, на встрече с Байденом Владимир Зеленский намерен обсудить также некоторые экономические вопросы, в частности, по поводу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, что военная помощь Украине, которая обсуждалась во время визита американских сенаторов и госсекретаря США Энтони Блинкена, касается укрепления обороны страны в Черном и Азовском морях.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

VIP с Натальей Мосейчук. Владимир Зеленский

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