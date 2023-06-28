Зеленский заявил, что в Беларуси слишком мало "вагнеровцев" для нападения на Украину

Военное руководство считает, что ситуация на севере страны полностью контролируема и повторное вторжение невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что террористическая группировка " Вагнер ", которую перебросили в Беларусь, пока не представляет серьезной угрозы для Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду в Киеве после переговоров с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, передает Интерфакс-Украина.

"Я не могу сказать, насколько они (вагнеровцы) будут кому-то угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что украинские военные уничтожили большое количество боевиков "Вагнера", поэтому в походе на Москву участвовала лишь небольшая часть, оставшаяся после боев в Украине.

Также президент заявил, что украинское военное руководство считает, что сейчас ситуация на севере страны полностью контролируемая и повторное вторжение невозможно. "Все-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", — добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси ремонтируют заброшенную воинскую часть, где, вероятно, разместятся "вагнеровцы".

Кроме того, мы ранее информировали, что белорусский диктатор Александр Лукашенко предложил ППК Вагнер занять заброшенную воинскую часть. Какую именно – не уточнил.

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