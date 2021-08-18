Зеленский заявил, что в Украине появится государственный авиаперевозчик

Он может появиться до конца 2021 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что национальный авиаперевозчик может появиться в Украине в этом году.

Рассказали в ТСН.Ранок 18 августа.

Накануне президент обсудил с представителями французской компании модели его создания. По словам главы государства, внутренний авиарынок не удовлетворяет всех стратегических потребностей, а решить эту проблему может именно государственный авиаперевозчик.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", — рассказал Владимир Зеленский директору Aerogestion Марку Роше.

Проект уже поддержали международные партнеры. В частности, Франция выделила грант на работу консультанта. Тот в свою очередь заметил, что наш рынок авиакомпаний имеет свои проблемы. Повлияла на него и пандемия коронавируса. Впрочем, возможности для создания национального авиаперевозчика в Украине есть.

Новости Украины: уже в этом году у нас может появиться национальный авиаперевозчик

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