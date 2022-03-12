Зеленский заявил, что в Украине сейчас примерно 500-600 российских военнопленных

Зеленский заявил, что в Украине сейчас примерно 500-600 российских военнопленных

Президент подчеркнул, что многие из них скрываются на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями иностранных СМИ заявил, что в настоящее время в Украине около 500-600 военнопленных из Российской Федерации.

"Я думаю, что на вчера 500-600 человек (российских пленных – ред.) военных, сдавшихся в плен. Приблизительно так. Мне кажется. Точных цифр я не могу сказать, меняется это количество.

Многие побежали, многие где-то прячутся, в каких-то зданиях. Кто-то пробирается обратно в Россию. То есть, там небольшой хаос, я бы так об этом сказал", — отметил президент.