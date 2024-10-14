Зеленский заявил о "фактическом включении в войну Северной Кореи" — детали

Кроме того, Зеленский заверил, что План победы будет представлен публично.

Вечером 14 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Сегодня глава государства провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Среди главного был доклад Службы внешней разведки и ГУР по поводу намерений россиян на осень – зиму.

Зеленский заявил, что речь идет о фактически включении в войну Северной Кореи.

"Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны. Также – внешнеполитическое направление: наши отношения с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и при всем достигать результата", – сказал Зеленский.

Он заверил, что кто бы ни помогал России, Украина "будет реагировать так жестко, как надо".

Что касается фронта, то главком Сырский в своем отчете особое внимание обратил на Покровское направление и Курскую операцию.

План победы

Сегодня Зеленский заслушал доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и других столицах "по геополитическому пункту Плана победы".

"Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам. На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", – сказал он.

Миллион дронов

Кроме того, Зеленский заслушал доклад о нашем отечественном производстве дронов и поставок в армию. Он утверждает, что на сегодняшний день есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт.

"И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех поддерживающих", — говорит Зеленский.

Ранее в ISW сообщили, что в России готовят несколько тысяч солдат из КНДР и могут отправить на войну против Украины.

По мнению аналитика Виталия Портникова, возможное появление войск Северной Кореи в Украине показывает, что у Кремля серьезные проблемы с резервами и наемники из КНДР будут играть ту роль, которую раньше исполняли "вагнеровцы".

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также считает, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне в Украине.

Военный эксперт Александр Коваленко предположил, что северокорейские подразделения могут выполнять не только инженерные задачи, но участвовать в боях на линии столкновения.

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