Зеленский заявил о "фактическом включении в войну Северной Кореи" — детали

Кроме того, Зеленский заверил, что План победы будет представлен публично.
Вечером 14 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Сегодня глава государства провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Среди главного был доклад Службы внешней разведки и ГУР по поводу намерений россиян на осень – зиму.
Зеленский заявил, что речь идет о фактически включении в войну Северной Кореи.
"Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны. Также – внешнеполитическое направление: наши отношения с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и при всем достигать результата", – сказал Зеленский.
Он заверил, что кто бы ни помогал России, Украина "будет реагировать так жестко, как надо".
Что касается фронта, то главком Сырский в своем отчете особое внимание обратил на Покровское направление и Курскую операцию.
План победы
Сегодня Зеленский заслушал доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и других столицах "по геополитическому пункту Плана победы".
"Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам. На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", – сказал он.
Миллион дронов
Кроме того, Зеленский заслушал доклад о нашем отечественном производстве дронов и поставок в армию. Он утверждает, что на сегодняшний день есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт.
"И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех поддерживающих", — говорит Зеленский.
Ранее в ISW сообщили, что в России готовят несколько тысяч солдат из КНДР и могут отправить на войну против Украины.
По мнению аналитика Виталия Портникова, возможное появление войск Северной Кореи в Украине показывает, что у Кремля серьезные проблемы с резервами и наемники из КНДР будут играть ту роль, которую раньше исполняли "вагнеровцы".
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также считает, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне в Украине.
Военный эксперт Александр Коваленко предположил, что северокорейские подразделения могут выполнять не только инженерные задачи, но участвовать в боях на линии столкновения.
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