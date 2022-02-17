Зеленский заявил о готовности встречи с Путиным в любом формате: в Кремле сразу ответили

Зеленский заявил о готовности встречи с Путиным в любом формате: в Кремле сразу ответили

Зеленский говорит, что в действительности РФ не готова общаться с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Украинский лидер готов к переговорам в "любом формате".

Об этом президент Украины заявил журналистам 17 февраля, передает РБК-Украина.

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По словам главы государства, дипломатия начнется, когда мы сядем за стол переговоров. Зеленский подтвердил готовность к "любому формату" переговоров.

Впрочем, до сих пор переговоры президентов двух стран не состоялись, потому что этот процесс тормозит государство-агрессор. Зеленский отметил, что в реальности РФ не готова общаться с украинской стороной.

"Как только публично Россия говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или ином виде запрос России, чтобы эта встреча в том в другом формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", — заявил Зеленский.

В свою очередь, спикер Путина Дмитрий Песков комментируя инициативу президента Украины подтвердил, что Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского. Впрочем, в Москве утверждают, что мол, украинская сторона "никогда не говорила зачем именно" такая встреча нужна.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе.

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