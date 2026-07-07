Зеленский заявил о кардинальном переломе в войне с РФ: "Фронт уже не двигается"

Зеленский / © Associated Press

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Украинские военные смогли остановить продвижение российских войск на фронте, поэтому характер войны меняется. Если на суше линия столкновения почти не двигается, а на море противник не может добиться успеха, то главным полем противостояния становится воздушное пространство.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

В то же время Зеленский подчеркнул, что одним из самых больших вызовов для Украины остается противодействие баллистическим ракетам.

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«Мы не были готовы, у нас не было антибалистических программ, у нас не было такого советского наследия. Она вся перешла в Москву и не осталась в Украине. У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть», — отметил он.

Президент убежден, что исход войны будет в значительной степени определяться технологическим преимуществом. По его словам, если международные партнеры и дальше будут поддерживать Украину, а Силы обороны будут удерживать позиции и будут наносить противнику значительные потери, именно борьба за превосходство в небе станет ключевой в войне.

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Ранее руководитель ОПУ Кирилл Буданов заявил, что возможность завершения войны существует, однако переговорный процесс замедлился, поскольку стороны перешли к этапу эскалации. По его словам, для перехода в деэскалацию часто требуется период максимальной эскалации, после чего стороны могут вернуться к переговорам, если будут в этом заинтересованы. (Буданов выразил убеждение, что рано или поздно Россия также будет заинтересована в возобновлении диалога по завершению войны. Комментируя возможный визит американских представителей в Киев, он подчеркнул, что главное не сам факт встречи, а ее результат и реальное продвижение в достижении мира.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что именно у Китая есть лучшие возможности повлиять на Россию и способствовать началу переговоров по завершению войны в Украине. По его словам, Осло призывает Пекин использовать свои прямые контакты с российским руководством для продвижения мирного урегулирования, отмечая, что война сдерживает развитие отношений между Европой и Китаем.

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