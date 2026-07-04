Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для Patriot и предупредил об опасности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украине срочно нужны ракеты для систем ПВО Patriot, потому что Россия пытается сломить сопротивление постоянным ударам баллистики. В США это оружие, поэтому сейчас все зависит только от их решения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Россия использует баллистические ракеты как свой последний довод, чтобы продолжать эту войну. Именно на это они делают ставку. Они хотят, чтобы баллистические ракеты сломили наше сопротивление и свободу Украинского народа. Именно поэтому нам нужно больше ПВО», — отметил президент.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Украины средствами защиты — это вопрос ежедневного спасения людей. Он прямо обратился к международным партнерам, призвав их передать имеющиеся дефицитные боеприпасы.

«Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot. Мы все знаем: у наших партнеров их есть. То, что нужно сейчас, — это политическая воля, чтобы предоставить их. Прежде всего, в Соединенных Штатах. Пожалуйста, помогите это реализовать», — заявил глава государства.

Свое обращение президент приурочил ко Дню независимости США, который отмечают 4 июля. Он выразил надежду, что американская сторона и весь свободный мир помогут Украине защитить свою суверенность от российских нападений.

Владимир Зеленский также призвал участников ОБСЕ не прекращать публично осуждать действия Кремля и постоянно напоминать мировому сообществу об оборонных нуждах Киева.

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Помогите сделать так, чтобы наша ПВО, наши системы Patriot никогда не оставались без нужных им ракет. Именно это спасает жизнь», — подытожил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты с 250-летием и поблагодарил американцев за поддержку Украины в борьбе против полномасштабной войны России, отдельно вспомнив о системах ПВО Patriot, надежно защищающих жизнь украинцев.

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