Зеленский заявил о начале создания национального авиаперевозчика и сообщил детали

Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров в объединенные проекты в авиастроительстве.

В Украине начинается создание украинского национального авиаперевозчика.

Об этом 25 ноября на форуме "Великое Строительство: Авиация. Туризм", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы в рамках программы "Большая стройка"... делаем новый мощный шаг — это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня...", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что национальный перевозчик имеет несколько рабочих названий, одно из которых – Ukrainian National Airlines. "Очень символично. Украинские национальные авиалинии-ЮНА. Как и наше государство с большой историей, но всегда энергичное и юное", — отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с западными коллегами по созданию у нас современного авиахаба для модернизации пассажирских самолетов в грузовые. Кроме того, Украина имеет подтверждение экономической целесообразности проекта национального перевозчика от французских консультантов.

"Сегодня мы возвращаем миру идею о европейском самолете. Теперь это общая мечта с нашими коллегами из Европы... В Украине есть замечательные мощности для полного цикла создания современного самолета... У нас есть мощности для серийного производства, включая обеспечение комплексной уже послепродажной поддержки", — отметил президент.

Напомним, Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известном как "авиационный безвиз" или "открытое небо" с ЕС. Соответствующий документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен на саммите Украина – ЕС в Киеве.