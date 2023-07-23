Зеленский заявил о необходимости "воздушного щита" после удара по Одессе

Украинский лидер призывает западных партнеров предоставить больше систем ПВО для защиты от воздушных ударов государства-агрессора.

Только полноценный воздушный щит над Украиной поможет победить российский ракетный террор.

Об этом заявил в воскресенье, 23 июля, после ночного ракетного удара по Одессе, президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и громад нужно больше систем противовоздушной обороны”, — подчеркнул украинский лидер.

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Президент Украины призывает цивилизованный мир не привыкать к российскому террору, уверяя, что его можно победить.

Как сообщалось, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Одессе. Из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще 19 получили ранения. Россияне разрушили шесть жилых домов, среди которых многоквартирные, повредили памятники архитектуры, храм, десятки авто. Во многих постройках от взрывов выбиты окна и повреждены крыши.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную ракетную атаку войск РФ по Одессе, отметил, что не может быть оправданий действиям россиян.

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