- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 764
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский заявил о новой цели России: кто может оказаться под ударом
Зеленский сообщил, что РФ может усилить атаки на предприятия, развивающие ракетные системы и средства противоракетной защиты.
Россия избрала целью дальнейших ударов по Украине компании, которые работают над развитием всех типов ракетных технологий. Именно против них РФ планирует совершать военные, политические и пропагандистские атаки.
Об этом глава государства заявил по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.
«Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя — способность Украины выработать собственную баллистическую систему и локализовать производство антибаллистической защиты. Будем реагировать», — заявил президент.
Украинская разведка получила новые внутренние документы РФ
Также, по словам Зеленского, украинская военная разведка получила новые внутренние документы РФ, касающиеся политического планирования Кремля относительно Украины и других регионов.
Речь идет, в частности, о российских планах влияния на отношения Украины с Молдовой, странами Южного Кавказа, государствами Ближнего Востока и Персидского залива.
Президент отметил, что одной из ключевых задач России остается попытка ограничить экономические, стратегические и связи по безопасности Украины с партнерами.
В то же время Зеленский подчеркнул, что такие действия лишь подтверждают правильность курса Украины и ее союзников на усиление безопасности и уменьшение российского влияния.
Отдельно глава государства обратил внимание на ситуацию в Армении, заявив, что Европа должна более активно поддерживать страны, на которые пытается влиять Россия.
«Это вопрос не только политического выбора, а фундаментального права народов самостоятельно определять свое будущее», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, РФ атаковала Сумы в ночь на 2 июня . Без дома остались вдова и 5-летняя дочь военного, погибшего неделю назад.
А в результате массированного удара по Киеву погибли шесть человек.