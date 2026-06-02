Зеленский заявил о новой цели России: кто может оказаться под ударом

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Россия избрала целью дальнейших ударов по Украине компании, которые работают над развитием всех типов ракетных технологий. Именно против них РФ планирует совершать военные, политические и пропагандистские атаки.

Об этом глава государства заявил по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

«Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя — способность Украины выработать собственную баллистическую систему и локализовать производство антибаллистической защиты. Будем реагировать», — заявил президент.

Реклама

Украинская разведка получила новые внутренние документы РФ

Также, по словам Зеленского, украинская военная разведка получила новые внутренние документы РФ, касающиеся политического планирования Кремля относительно Украины и других регионов.

Речь идет, в частности, о российских планах влияния на отношения Украины с Молдовой, странами Южного Кавказа, государствами Ближнего Востока и Персидского залива.

Президент отметил, что одной из ключевых задач России остается попытка ограничить экономические, стратегические и связи по безопасности Украины с партнерами.

В то же время Зеленский подчеркнул, что такие действия лишь подтверждают правильность курса Украины и ее союзников на усиление безопасности и уменьшение российского влияния.

Реклама

Отдельно глава государства обратил внимание на ситуацию в Армении, заявив, что Европа должна более активно поддерживать страны, на которые пытается влиять Россия.

«Это вопрос не только политического выбора, а фундаментального права народов самостоятельно определять свое будущее», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, РФ атаковала Сумы в ночь на 2 июня . Без дома остались вдова и 5-летняя дочь военного, погибшего неделю назад.

А в результате массированного удара по Киеву погибли шесть человек.

Реклама

Новости партнеров