Зеленский заявил о новой угрозе из Беларуси: что задумали Лукашенко и Путин

Владимир Зеленский / © Associated Press

Совместные военные учения Беларуси и России, которые готовятся на белорусской территории, представляют серьезную угрозу безопасности Украины и самого белорусского народа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью белорусскому независимому медиа «Зеркало».

Зеленский напомнил, что масштабное накопление российских войск под предлогом учений на белорусской территории уже становилось предпосылкой наступления на Украину в начале полномасштабного вторжения.

«Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Мы посмотрим, насколько они будут велики. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины», — отметил президент.

Украинская сторона планирует отслеживать масштабы будущих военных маневров по оценке реального уровня опасности. Зеленский подчеркнул, что ситуация угрожает не только Украине, но и гражданам Беларуси.

«Все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов», — подытожил глава государства в интервью «Зеркалу».

Напомним, Россия готовит площадки для размещения ракет «Орешник» на территории Беларуси, и это решение полностью согласовано с Александром Лукашенко. Самопровозглашенный президент полностью контролирует использование территории Беларуси российскими войсками.

Ранее мы писали, что четвертая годовщина полномасштабного вторжения в Украину РФ встречает заявлениями о повышении боеготовности ядерных сил.