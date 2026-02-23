- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 2297
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский заявил о новой угрозе из Беларуси: что задумали Лукашенко и Путин
Владимир Зеленский прокомментировал подготовку совместных военных учений Минска и Москвы.
Совместные военные учения Беларуси и России, которые готовятся на белорусской территории, представляют серьезную угрозу безопасности Украины и самого белорусского народа.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью белорусскому независимому медиа «Зеркало».
Зеленский напомнил, что масштабное накопление российских войск под предлогом учений на белорусской территории уже становилось предпосылкой наступления на Украину в начале полномасштабного вторжения.
«Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Мы посмотрим, насколько они будут велики. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины», — отметил президент.
Украинская сторона планирует отслеживать масштабы будущих военных маневров по оценке реального уровня опасности. Зеленский подчеркнул, что ситуация угрожает не только Украине, но и гражданам Беларуси.
«Все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов», — подытожил глава государства в интервью «Зеркалу».
Напомним, Россия готовит площадки для размещения ракет «Орешник» на территории Беларуси, и это решение полностью согласовано с Александром Лукашенко. Самопровозглашенный президент полностью контролирует использование территории Беларуси российскими войсками.
