Зеленский заявил о новых настроениях в России: что происходит вокруг Путина

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость продолжения и усиления давления на Российскую Федерацию, что является неотъемлемым условием достижения справедливого мира.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

Зеленский заметил, что настроение внутри России постепенно меняется. По словам президента, все больше россиян выражают недовольство властью, потому что начинают понимать, что у этой войны нет для них никаких перспектив.

Реклама

«Это наше давление и каждая другая форма давления на Россию должны работать и дальше и сработать на мир. Уже большинство в России выдвигает претензию Путину, что его война не видна ни конца, ни края», — отметил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что нынешние трудности, с которыми сталкивается российское население, должны побуждать граждан РФ понимать, что война является реальностью, а не абстракцией.

«И все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мнению, что их война есть, и это не просто „камни с неба“, и что их война должна закончиться», — подытожил глава государства.

Напомним, удары Вооруженных сил Украины по российским объектам не способны изменить ситуацию на линии фронта. Такое мнение цинично высказал российский диктатор Владимир Путин, комментируя состояние боевых действий.

Реклама

Новости партнеров