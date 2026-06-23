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- Украина
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Зеленский заявил о новых настроениях в России: что происходит вокруг Путина
Владимир Зеленский отметил необходимость усиления давления на Россию для прекращения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость продолжения и усиления давления на Российскую Федерацию, что является неотъемлемым условием достижения справедливого мира.
Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.
Зеленский заметил, что настроение внутри России постепенно меняется. По словам президента, все больше россиян выражают недовольство властью, потому что начинают понимать, что у этой войны нет для них никаких перспектив.
«Это наше давление и каждая другая форма давления на Россию должны работать и дальше и сработать на мир. Уже большинство в России выдвигает претензию Путину, что его война не видна ни конца, ни края», — отметил Владимир Зеленский.
Президент также подчеркнул, что нынешние трудности, с которыми сталкивается российское население, должны побуждать граждан РФ понимать, что война является реальностью, а не абстракцией.
«И все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мнению, что их война есть, и это не просто „камни с неба“, и что их война должна закончиться», — подытожил глава государства.
Напомним, удары Вооруженных сил Украины по российским объектам не способны изменить ситуацию на линии фронта. Такое мнение цинично высказал российский диктатор Владимир Путин, комментируя состояние боевых действий.