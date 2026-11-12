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- Украина
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Зеленский заявил о новых ограничениях в работе Starshield: уже есть опасные последствия
По словам президента, из-за сбоев средства перехвата не успевают догнать цели, что приводит к попаданиям.
Украинские военные уже несколько дней снова фиксируют значительные сбои в работе Starshield (защищенная сеть спутников Starlink) над территорией Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего Михаила Драпатого.
По словам главы государства, фиксируется «системное ограничение скорости» до 161 км/ч (100 миль/час). Сбои наблюдаются вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.
«Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости», — подчеркнул Зеленский.
Президент заявил, что это существенно усложняет перехват российских реактивных беспилотников. Ведь из-за недостаточной скорости средств перехвата они не всегда успевают догнать враждебные цели. Как следствие, уже зафиксированы попадания.
«Это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов. Пытаемся выяснить все обстоятельства с американской стороной», — добавил Зеленский.
Предварительное ограничение Starlink
В ночь на 14 октября работа спутниковой связи Starlink резко ухудшилось. В разных подразделениях связь исчезала при движении на скорости от 72 до 161 км/ч. Уже через десять дней президент заявил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скорости, которая была до введения ограничений.
Впоследствии Илон Маск вызывающе назвал причину введения ограничений Starlink . По его словам, сеть должна оставаться гражданской системой и не использоваться для нанесения наступательных ударов. Иначе спутники могут стать законными целями для ответных ударов, а их уничтожение создаст угрозу безопасности всего космического пространства.
Тем временем The Telegraph сообщило, что Россия увеличила количество ударов на 58%. во время перебоев со Starlink, а также приостановки обмена разведывательными данными между США и Украиной.
Заметим, что американский Пентагон отказался расследовать сбои Starlink в Украине Сенатор-демократ Джин Шахин раскритиковала отказ от проведения независимой проверки. По ее словам, это «вызывает озабоченность».