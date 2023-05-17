Зеленский заявил о новых шагах по укреплению обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ряде подготовительных совещаний по новым шагам по укреплению украинской обороны и международных позиций.

Об этом глава государства рассказал во время обращения 17 мая.

"Состоялся – и довольно успешно – визит украинской делегации в Республику Корея. Чиновники, первая леди Украины. Были встречи, переговоры разного уровня, обращение Елены к народу Кореи и всем народам региона на весомом форуме "Азиатское лидерство", – отметил Зеленский.

Он выразил благодарность президенту Республики Корея за четкое осуждение российской агрессии и поддержку глобальных усилий ради мира.

Также президент Украины отметил важное решение Совета Европы: в итоговой резолюции состоявшегося в Исландии саммита зафиксирована поддержка украинской формулы мира.

"И это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству – участнику Совета Европы. На основе именно такой консолидации мы будем и дальше ограничивать возможности государства-террориста продолжать эту его агрессию и будем в дальнейшем увеличивать наши возможности возвращать справедливость, освобождать нашу землю, спасать наших людей", – сообщил Зеленский.

Напомним, накануне глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц украинского неба, которые за минувшую ночь сбили все 18 ракет, выпущенных россиянами. Также он напомнил, что договорился в Британии с премьером Риши Сунаком о работе над коалицией истребителей.

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