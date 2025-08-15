- Дата публикации
Зеленский заявил о переходе к контрактной армии
Развитие системы контрактов в Силах обороны обсуждалось на заседании Ставки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине должна быть контрактная армия.
Об этом он сказал во время своего вечернего обращения в пятницу, 15 августа.
По словам Зеленского, тема финансирования украинской армии и развитие системы контрактов в Силах обороны обсуждалась на сегодняшнем заседании Ставки.
При этом украинский лидер подчеркнул, что переход к контрактной службе в украинской армии должен происходить уже сейчас.
Ранее, рассказывая о заседании Ставки, президент Зеленский отметил приоритет котрактной армии, но добавил, что «при любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности».
Напомним, в Украине обновили правила ведения воинского учета. Изменения касаются мужчин, которым исполнилось 25 лет.