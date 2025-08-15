Зеленский заявил о переходе к контрактной армии

ВСУ / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине должна быть контрактная армия.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения в пятницу, 15 августа.

По словам Зеленского, тема финансирования украинской армии и развитие системы контрактов в Силах обороны обсуждалась на сегодняшнем заседании Ставки.

При этом украинский лидер подчеркнул, что переход к контрактной службе в украинской армии должен происходить уже сейчас.

Ранее, рассказывая о заседании Ставки, президент Зеленский отметил приоритет котрактной армии, но добавил, что «при любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности».

Напомним, в Украине обновили правила ведения воинского учета. Изменения касаются мужчин, которым исполнилось 25 лет.