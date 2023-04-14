Зеленский заявил о подготовке к активным действиям на фронте

В пятницу, 14 апреля, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, совещания с главой СБУ и руководителем ГУР Минобороны, прокомментировал террористический удар российской армии по Славянску и призвал спасти жизнь экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

ТСН.ua собрал главное из речи украинского лидера.

Об оружии для Украины

“Мы обсудили с премьер-министром Сунаком оружие для наших воинов – то, о чем договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным действиям, вполне справедливым действиям. Обсудили ускорение снабжения…” – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что продолжается работа также над авиационной коалицией для Украины, поскольку "чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства".

О пути Украины в НАТО

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Также президент рассказал о совещании по евроатлантической интеграции, к которому присоединились председатель Верховной Рады, профильный вице-премьер-министр и министр иностранных дел, внешнеполитический блок Офиса президента и его руководитель.

"Очевидно, что место Украины – в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, до сих пор продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги”, — заявил Зеленский.

О восстановлении Украины

Также сегодня состоялось совещание у президента по восстановлению Украины после боевых действий, в котором приняли участие, в частности, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьер-министр Кубраков.

“Обсудили то, что касается инфраструктуры, экономики и многих других вопросов, требующих ответов, очень ценных ответов. Работаем и внутри страны, и с партнерами ради системности нашего восстановления, ради того, чтобы результат соответствовал ожиданиям нашего общества достаточно высоким ожиданиям. Уверен, все сделаем”, – заявил Зеленский.

О постоянном уничтожении окупантов

В течение дня украинский лидер находился на связи с военными и провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком и руководителем ГУР Будановым.

"Ключевое — это постоянное уничтожение оккупантов, это "минусирование" их логистики и любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа", — подчеркнул президент.

Зеленский выразил благодарность всем воинам, которые помнят, что "за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери".

Отдельную благодарность Зеленский выразил 14-й бригаде и 1-й Президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии, 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы, 5-й отдельной штурмовой бригаде, 77-й отдельной аэромобильной бригаде.

О террористическом ударе по Славянску

Президент Зеленский прокомментировал российский обстрел мирного города Славянска Донецкой области, где сейчас продолжаются спасательные работы.

"Очередной удар террористов. Ракеты С-300 по жилым кварталам, по обычной гражданской застройке. Под завалами есть люди. Делается все, чтобы спасти их, делается все, чтобы спасти раненых. Есть первые данные о погибших. Мои соболезнования тем, кто потерял родных”, – говорил украинский лидер.

О Саакашвили

Также Зеленский упомянул об находящемся в заключении экс-президенте Грузии Михеиле Саакашвили, чья жизнь сейчас под угрозой.

“Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от нравственного решения… У которого чистая и весомая юридическая база. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, необходим этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И, кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь”, — сказал он.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, по приговору грузинского суда находящийся в заключении в Тбилиси, заявил, что вскоре может умереть, если не получит должной медицинской помощи за рубежом. Он утверждает, что его организм имеет признаки отравления тяжелыми металлами.

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