Зеленский заявил о потенциале для более крепкого сотрудничества после победы Трампа на выборах

На уровне команд Украина и США взаимодействуют. Об этом свидетельствуют результаты переговоров по всем пунктам Плана победы в Нью-Йорке, в Вашингтоне – в Конгрессе, Белом доме.

Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем обращении 6 ноября.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты выборов в США и поздравил Дональда Трампа с убедительной победой.

"Сегодня действительно особый день, и во всем мире одна новость привлекает все внимание. Абсолютно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой", – сказал он.

Зеленский напомнил, что как в Украине, так и во всей Европе очень важно слышать слова тогда еще 45-го президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе – peace through strength.

"И когда это будет принципом политики 47-го президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют. Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана – люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками. Мы в этом году говорили уже с Президентом. Трампом и телефоном в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры», – сказал президент.

Напомним, Дональд Трамп 6 ноября стал 47-м президентом США. Ранее он заявлял о скором прекращении войны в Украине после вступления в должность. Пока крупные букмекеры открыть прием ставок на то, сможет ли Трамп достичь этой цели.

Читайте также: