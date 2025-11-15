Зеленский заявил о провале планов Путина в Покровске и Купянске

Владимир Зеленский во время совещания с руководителями сферы обороны во время совещания / © Владимир Зеленский

Реклама

Российская оккупационная армия провалила определенный президентом государства-агрессора Владимиром Путиным срок захвата Покровска и Купянска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителей Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки.

Украинский лидер отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих направлениях фронта, а также о военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.

Реклама

«Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены», — подчеркнул он.

Глава СВР Олег Иващенко доложил президенту о политической ситуации в России, настроениях в обществе и в окружении руководителя государства-агрессора, а также об экономической ситуации в РФ.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам на Покровском и Очеретинском направлениях. Также оккупанты стремятся закрепиться там для расширения зоны контроля.