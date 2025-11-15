- Дата публикации
Зеленский заявил о провале планов Путина в Покровске и Купянске
Глава ГУР Кирилл Буданов доложил президенту о ситуации на угрожающих направлениях фронта, а также о военных приготовлениях России.
Российская оккупационная армия провалила определенный президентом государства-агрессора Владимиром Путиным срок захвата Покровска и Купянска.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителей Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки.
Украинский лидер отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих направлениях фронта, а также о военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.
«Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены», — подчеркнул он.
Глава СВР Олег Иващенко доложил президенту о политической ситуации в России, настроениях в обществе и в окружении руководителя государства-агрессора, а также об экономической ситуации в РФ.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам на Покровском и Очеретинском направлениях. Также оккупанты стремятся закрепиться там для расширения зоны контроля.