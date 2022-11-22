Зеленский заявил о работе "Пунктів незламності" с электричеством, связью, теплом, водой и аптечкой

Все услуги будут бесплатными и круглосуточными.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о развертывании по всей стране "Пунктів незламності", в которых будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и Интернет, тепло, вода, аптечка.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 22 ноября.

Так, он проинформировал, что энергетики и коммунальщики во многих регионах продолжают восстановительные работы в сети. Готовятся ответы на возможные новые террористические атаки против энергосистемы Украины.

По состоянию на вечер 22 ноября в 16 областях и в Киеве используются только стабилизационные графики отключений света. Однако в случае скачков потребления возможны также и аварийные отключения.

"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей — "Пункти незламності". По итогам этого дня подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше. Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктів незламності" — там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что такие пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях ГСЧС.

По словам президента, уже работает специальный сайт nezlamnist.gov.ua, на котором размещена карта таких пунктов по всей Украине. Она постоянно обновляется.

"Важно уже сейчас посмотреть, где есть такие пункты в вашем городе, в вашем сообществе и следить за обновлением карты в ближайшие недели, пока будут добавляться новые пункты. На сайте и во всех "Пунктах незламності" можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин”, – рассказал президент.

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Местным властям поставлена задача обеспечить информирование людей о наличии "Пунктів незламності". Это должно быть очень просто: в зданиях органов власти, в аптеках, магазинах, в почтовых отделениях должна быть информация о том, где человек может найти поддержку при длительном отключении энергии.

Зеленский также обратил внимание, что на сайте nezlamnist.gov.ua есть специальная форма для представителей бизнеса, которые хотят присоединиться и стать "Пунктом незламності" для украинцев.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль предупредил о возможности новых аварийных отключений электроэнергии из-за морозов.

В то же время, гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко считает маловероятным возникновение в Украине "энергетического апокалипсиса".

Зимой в Украине могут отключать свет на 10-12 часов, если большие морозы совпадут с ракетными ударами по инфраструктуре. Об этом предупредил нардеп Андрей Герус.

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