Зеленский сообщил о строительстве трех линий обороны: детали

Украина усилила строительство новых линий обороны по ключевым направлениям фронта. Речь идет о трех линиях в отдельных областях и на контактных линиях.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью французским изданиям BMF TV и Le Monde.

По его словам, речь идет о фортификациях на востоке, юге и севере. Украина возводит линии обороны протяженностью 2000 километров.

Зеленский подчеркнул, что наступление россиян из Беларуси пока не идет.

"Мы считаем, что ядро российской армии было уничтожено, но мы для себя строим фортификационные сооружения. Это отдельная большая работа", – сказал президент.

Как сообщалось, под Авдеевкой строят второй рубеж обороны. В частности, речь идет о строительстве обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами к западу от города.

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