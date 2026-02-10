Зеленский заявил об изменениях в работе противовоздушной обороны: что будет

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание с Главнокомандующим, руководителем Генштаба и министром обороны по поводу системных изменений в Силах обороны. Главными темами обсуждения стали перестройка работы противовоздушной обороны, обеспечение фронта ресурсами и вопросы пополнения личного состава.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

По словам президента, в настоящее время продолжается трансформация работы ПВО, непосредственно касающаяся отдельных регионов. Изменения внедряются в работу команд-перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента малой противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что это лишь один из элементов защиты, нуждающихся в обновлении.

Отдельное внимание во время совещания было уделено контролю за обеспечением подразделений на фронте оружием и дронами. Однако, приоритетным вопросом Владимир Зеленский назвал работу с людьми. Речь идет о качестве тренировок и реальном доукомплектовании боевых бригад личным составом.

«Министр обороны Украины вместе с военным командованием готовятся и готовят соответствующие решения — то, что усугубит Украину и сможет решить существующие проблемы. Детали сейчас делать публичными рано. Когда решения будут наработаны на сто процентов, Министерство обороны Украины, наша армия представят детали всему обществу», — заявил Владимир Зеленский.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский после воздушной атаки России на энергетические объекты провел, по его словам, довольно жесткий разговор относительно одного из компонентов украинской ПВО — работы мобильных огневых групп.

После этого Владимир Зеленский заявлял, что в подразделениях Воздушных сил ВСУ в ряде областей произойдут кадровые изменения. Главной целью решений является укрепление малой ПВО и повышение эффективности противодействия русским ударным беспилотникам.

Также президент заявлял об усилении авиационной компоненты Сил обороны Украины и существующих договоренностях по поставкам современных боевых самолетов для Воздушных сил.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины создали новое командование. Речь идет о направлении беспилотных систем ПВО.