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- Украина
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Зеленский заявил об ударах по 16 объектам в России: среди целей — нефтяная инфраструктура
Украина нанесла ряд ударов по объектам РФ, являющимся частью российского «нефтяного кошелька».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах украинских военных по 16 объектам на территории России за прошедшие сутки. Среди целей – нефтяная инфраструктура.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
«В сутки наши воины санкционировали 16 объектов в России. В частности, были дальнобойные ответы по нефтяным объектам – российскому нефтяному кошельку, финансирующему войну», – заявил Зеленский.
Также украинские силы, по словам президента, нанесли удары по российским аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которую РФ использует для атак по Украине.
Кроме того, под поражение попали одно из российских военных предприятий и логистические объекты.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет продолжать отвечать на российские удары и стремится ослаблять военный потенциал агрессора.
«Война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно росла», - подчеркнул президент.
Он также поблагодарил украинских военных, которые были привлечены к операциям, за точность.
Ранее Силы обороны Украины нанесли новые удары по военным целям России . В частности, были поражены комплексы РЭБ "Пересвет-М", склады боеприпасов и вооружения, а также российский истребитель МиГ-29. Генштаб уточняет последствия атак и нанесенный противнику ущерб.