Зеленский заявил об ударах по 16 объектам в России: среди целей — нефтяная инфраструктура

Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах украинских военных по 16 объектам на территории России за прошедшие сутки. Среди целей – нефтяная инфраструктура.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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«В сутки наши воины санкционировали 16 объектов в России. В частности, были дальнобойные ответы по нефтяным объектам – российскому нефтяному кошельку, финансирующему войну», – заявил Зеленский.

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Также украинские силы, по словам президента, нанесли удары по российским аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которую РФ использует для атак по Украине.

Кроме того, под поражение попали одно из российских военных предприятий и логистические объекты.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет продолжать отвечать на российские удары и стремится ослаблять военный потенциал агрессора.

«Война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно росла», - подчеркнул президент.

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Он также поблагодарил украинских военных, которые были привлечены к операциям, за точность.

Ранее Силы обороны Украины нанесли новые удары по военным целям России . В частности, были поражены комплексы РЭБ "Пересвет-М", склады боеприпасов и вооружения, а также российский истребитель МиГ-29. Генштаб уточняет последствия атак и нанесенный противнику ущерб.

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