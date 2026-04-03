Зеленский заявил о рекордных потерях РФ на фронте в марте — подробности
Потери РФ в марте стали рекордными за все время войны, говорит Зеленский.
Силы обороны и безопасности Украины в марте 2026 года нанесли российским войскам наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на проверенные данные отчетов Министерства обороны.
Статистика потерь и роль дронов
По словам главы государства, общее количество подтвержденных потерь врага за прошлый месяц превысило 35 тысяч человек. Ключевую роль в этом сыграло применение беспилотников.
«Российские потери за этот март вышли на уровень, ставший самым большим за время войны: только благодаря ударам наших дронов погибли или были тяжело ранены 33 988 российских военных и еще 1363 оккупанта были ликвидированы благодаря артиллерийским и другим ударам. То есть уже более 35 тысяч российских потерь в месяц, и это четко подтвержденные потери: у нас в системе есть видеофиксация каждого такого поражения», — подчеркнул президент.
Среди наиболее результативных подразделений в применении дронов Зеленский отметил:
воинов ЦСО «А» СБУ;
подразделение «Птахи Мадяра»;
спецподразделение пограничников «Феникс»;
Lazar’s Group;
95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.
Поражение техники и логистики
Зеленский добавил, что, кроме военных, Россия теряет много техники. Только за март наши силы подбили 274 вражеских системы ПВО. Также удалось уничтожить много российских складов и баз с запасами. Президент заверил, что у Украины есть доказательства этих успехов и она готова показать их партнерам.
Зеленский обсудил с министром обороны Михаилом Федоровым планы на ближайшее время. Главные задачи следующие:
лучше поддерживать и усиливать нашу пехоту;
изменить систему контрактов в армии;
найти решение для проблемы самовольного оставления частей (СОЧ);
помочь нашим оружейникам продавать технику за границу и создавать совместные заводы с партнерами.
Вскоре Минобороны и ВСУ покажут подробный отчет обо всех успехах за март.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что потери личного состава российской армии на войне на данный момент превышают темпы мобилизации в РФ. И именно российская сторона демонстрирует негативную динамику восстановления человеческого ресурса.
Генштаб также обновил данные о потерях РФ в технике и живой силе: более 1200 российских солдат и сотни единиц техники последовали за курсом «корабля».