Украина ждет сигналы из Китая и новую встречу с командой Трампа: что готовит Зеленский / © Офис президента Украины

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Украина готовит с международными партнерами новые пакеты военной и энергетической помощи, а также ожидает встречи с представителями Трампа по поводу последующих шагов в переговорах с РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 ноября.

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Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с представителями президента США и будет говорить с европейскими лидерами по поводу следующих шагов в переговорах с россиянами.

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«Украина четко фиксирует свое стремление к миру, мы всегда работаем конструктивно. Американские представители говорили о том, что в Берлине на наших встречах дадут необходимую информацию о переговорах президента Америки, которые сейчас проходят и в Китае в том числе. И мы будем слышать информацию из Китая и от других стран, и от других лидеров наших партнеров», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «вопросы Украины должны решаться с участием Украины», а «вопросы Европы должны решаться с участием Европы».

«Первое — ПВО. Вчера на Рамштайне, завтра на Коалиции желающих это тема номер один. Совершенно очевидный приоритет. Второе — есть прогресс в вопросе F-16. Украине нужно больше самолетов, мы готовим соответствующую совместную с партнерами работу. Решения будут. Будет больше нашей авиации. Третье — финансы. Финансы на производство оружия, финансы нашей устойчивости для бюджета Украины, для обороны Украины. Сегодня есть значимый шаг Еврокомиссии: подготовлен путь, чтобы предоставить Украине дополнительно 45 миллиардов евро в следующем году», — добавил Зеленский.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о встречах Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае.

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