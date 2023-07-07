Зеленский жестко обратился к европейцам с пророссийскими взглядами

Зеленский ответил на вопрос о его отношении к жителям Словакии, поддерживающим российскую агрессию против Украины.

Президент Украины заявил, что граждане Словакии с пророссийскими взглядами относительно войны в Украине действительно поддерживают терроризм.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

Журналист спросил Зеленского о его отношении к жителям Словакии, поддерживающим российскую агрессию против Украины, но при этом власть в стране проукраинская. Зеленский ответил, что проукраинская позиция – это проевропейская позиция, а поддержка российской агрессии – это поддержка терроризма.

"Что такое пророссийские взгляды? Понятно. Они агрессоры, они нас атаковали, убивали, убивают, пытали людей. Как можно придерживаться таких взглядов?", — сказал Зеленский.

Журналист добавил, что российская пропаганда в Словакии очень сильна, на что Зеленский предложил людям с пророссийскими взглядами посмотреть на эффект России в Украине.

"Есть результат их присутствия на нашей территории. Неужели кому нравится эта русская рулетка?", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Словакию. Там он проведет несколько важных встреч.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст в суд на лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

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