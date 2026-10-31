Зеленский жестко отреагировал на атаки РФ по энергетике Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по энергетике Украины.

Об этом говорится в сообщении Телеграмм.

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«Вчера вечером российские „Шахеды“ ударили по ТЭЦ в Киеве. На Днепровщине только в эту ночь были удары по четырем электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон ударил по ТЭЦ. В Днепре и Харькове были удары по железнодорожной инфраструктуре. В Днепровской области Россия атаковала и объект газораспределения», — отметил он.

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По словам президента, ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ударов и делают все для возобновления электроснабжения.

«Мир видит, как Россия каждый день делает мишенями гражданскую инфраструктуру. И все, кто не хочет увидеть, как эта российская эскалация может пойти дальше в Европе, должны помогать Украине. Нужны сильные шаги действительно в направлении мира. Это санкции против агрессора и новые пакеты поддержки Украины. Благодарю всех, кто помогает», — добавил он.

Напомним, российские войска повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровщины, в результате чего два объекта ДТЭК Днепровские электросети получили серьезные повреждения.

В Киеве сложилась очень сложная ситуация с электроснабжением. В некоторых районах свет могут включать всего на полтора часа в сутки.

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