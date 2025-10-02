Зеленский жестко ответил Орбану на предложение "партнерства": что заявил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский решительно ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на его предложение о «стратегическом партнерстве» как альтернативе полноправному членству Украины в Европейском Союзе.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Дании.

Зеленский подчеркнул, что никто не сможет заблокировать приближение Украины к ЕС, поскольку это «воля страны» и «решение Европы».

Никто не может это блокировать. Потому что это воля страны и соответственно решение Европы видеть Украину в составе Европейского Союза в будущем», — заявил Президент.

Зеленский открыто признал, что у Украины есть «проблемы с Венгрией», связанные с позицией премьера. Он объяснил такое поведение Орбана на предстоящих выборах в Венгрии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз, ведь в таком случае страны-члены объединения должны будут выплачивать Киеву деньги по разным программам.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в срыве обсуждений потребностей блока в сфере безопасности.

Также Виктор Орбан заявлял, что Европе якобы не стоит воспринимать Россию как угрозу. Вместо этого следует обратить внимание на угрозу экономической стагнации и потери конкурентоспособности.