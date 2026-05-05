Зеленский жестко потроллил россиян из-за подготовки к 9 мая и новых санкций: что заявил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение Великобританией новых санкций против РФ, иронически отметив проблемы с доступом к информации в российской столице накануне 9 мая.

Об этом Владимир Зеленский написал в своих соцсетях.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на попытки Кремля скрыть правду, агрессор ежедневно чувствует потери.

«Хотя в Москве сейчас сложно получать новости из-за постоянных отключений интернета, но они все равно чувствуют, что теряют каждый день», — отметил президент.

Также добавил, что новый пакет ограничений от Лондона направлен против 35 физических и юридических лиц. Речь идет о субъектах, которые обеспечивают производство русских дронов и занимаются вербовкой иностранцев для войны против Украины. По данным разведки, организаторы использовали мошеннические схемы для отправки на фронт граждан стран Ближнего Востока и Северной Африки.

«Мошенническими методами они отправляли на фронт граждан из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Наши разведки давно изучают этот вопрос, поэтому в этом месяце будут и новые решения в этом направлении и последующие санкционные шаги от Британии», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров за решительность, заметив, что эти шаги дополняют украинские «дальнобойные санкции».

«Спасибо, Британия! Россия должна чувствовать, что войну нужно кончать», — подытожил Зеленский.

