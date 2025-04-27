Зеленский с женой на похоронах Папы Римского Франциска / © Getty Images

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Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского Франциска из-за выбора одежды, которая не отвечала требованиям церемонии.

Об этом пишет The Daily Mail.

Журналисты подчеркнули, что строгий дресс-код для похорон в Ватикане предполагал, что мужчины должны носить темный костюм с длинным черным галстуком и белую рубашку. Кроме того, обувь, длинные носки, пальто и зонтики также должны быть черного цвета.

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Вместе с Владимиром Зеленским нарушения дресс-кода заметили и у бывшего президента США Джо Байдена. Он был в синем галстуке, хотя костюм был черным, но с синим оттенком.

Однако больше всего нарушил протокол похорон именно нынешний американский лидер Дональд Трамп. Он надел темно-синий костюм, украшенный шпилькой с американским флагом, и соединил его с блестящим синим галстуком.

Напомним, критика по внешнему виду Зеленского появилась после предварительных обвинений в ненадлежащей одежде во время визита в Овальный кабинет.