Зеленского призвали поддержать закон о запрещении книг из России

Петиция к президенту набрала необходимые 25 тысяч подписей менее чем за две недели.

Закон, который Верховная рада приняла в июне 2022, а президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал, поддержали украинские интеллектуалы, писатели, общественные и культурные деятели культуры. Петиция с призывом граждан Украины к Зеленскому поддержать правовую норму о запрещении книг из России набрала 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте.

Призыв к Зеленскому поддержать закон о запрете книг из России набрал 25 тысяч голосов

Петиция к президенту с призывом подписать закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции из России ожидает рассмотрения президента.

Закон запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Беларуси, предусматривает издание книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов Украины, перекрывает возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.

"В условиях войны Вы как глава государства и Верховный Главнокомандующий заняты прежде всего вопросами вооруженного отпора агрессору. Но ситуация, когда парламент, книжная отрасль и гражданское общество единодушны в поддержке Закона 2309-ІХ, и только отсутствие Вашей подписи позволяет России и дальше разрушать наш книжный рынок, непонятен и неприемлем", говорится в петиции.

Петицию поддержали украинские деятели:

Оксана Забужко,

Вахтанг Кипиани,

Иван Малкович,

Андрей Курков,

Марианна Савка,

Владимир Вятрович,

Тамара Ореха Зерна,

Ирма Витовская.

Также призывают поддержать петицию украинские издательства:

"Фолио",

"Утро",

"Виват",

"А-бо-ба-го-ла-ма-го",

сети книжных магазинов "Е",

"КнигоЛенд"

Отметим, что часть третья статьи 94 Конституции определяет: если президент в течение 15 дней не подписал закон или не вернул его в парламент с замечаниями, "закон считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".

Тем временем в России женщину задержали за чтение книги на украинском языке в самолете. Другие пассажиры заметили, что она читает книгу на украинском языке, поэтому сообщили полицейским.

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