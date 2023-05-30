Зеленского призвали поддержать закон о запрещении книг из России

Петиция к президенту набрала необходимые 25 тысяч подписей менее чем за две недели.
Закон, который Верховная рада приняла в июне 2022, а президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал, поддержали украинские интеллектуалы, писатели, общественные и культурные деятели культуры. Петиция с призывом граждан Украины к Зеленскому поддержать правовую норму о запрещении книг из России набрала 25 тыс. голосов.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте.
Призыв к Зеленскому поддержать закон о запрете книг из России набрал 25 тысяч голосов
Петиция к президенту с призывом подписать закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции из России ожидает рассмотрения президента.
Закон запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Беларуси, предусматривает издание книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов Украины, перекрывает возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.
"В условиях войны Вы как глава государства и Верховный Главнокомандующий заняты прежде всего вопросами вооруженного отпора агрессору. Но ситуация, когда парламент, книжная отрасль и гражданское общество единодушны в поддержке Закона 2309-ІХ, и только отсутствие Вашей подписи позволяет России и дальше разрушать наш книжный рынок, непонятен и неприемлем", говорится в петиции.
Петицию поддержали украинские деятели:
- Оксана Забужко,
- Вахтанг Кипиани,
- Иван Малкович,
- Андрей Курков,
- Марианна Савка,
- Владимир Вятрович,
- Тамара Ореха Зерна,
- Ирма Витовская.
Также призывают поддержать петицию украинские издательства:
- "Фолио",
- "Утро",
- "Виват",
- "А-бо-ба-го-ла-ма-го",
- сети книжных магазинов "Е",
- "КнигоЛенд"
Отметим, что часть третья статьи 94 Конституции определяет: если президент в течение 15 дней не подписал закон или не вернул его в парламент с замечаниями, "закон считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".
Тем временем в России женщину задержали за чтение книги на украинском языке в самолете. Другие пассажиры заметили, что она читает книгу на украинском языке, поэтому сообщили полицейским.
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