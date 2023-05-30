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Зеленского призвали поддержать закон о запрещении книг из России

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Зеленского призвали поддержать закон о запрещении книг из России

Зеленского призвали поддержать закон о запрещении книг из России / Фото: Офис президента Украины

Петиция к президенту набрала необходимые 25 тысяч подписей менее чем за две недели.

Закон, который Верховная рада приняла в июне 2022, а президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал, поддержали украинские интеллектуалы, писатели, общественные и культурные деятели культуры. Петиция с призывом граждан Украины к Зеленскому поддержать правовую норму о запрещении книг из России набрала 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте.

Призыв к Зеленскому поддержать закон о запрете книг из России набрал 25 тысяч голосов

Петиция к президенту с призывом подписать закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции из России ожидает рассмотрения президента.

Закон запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Беларуси, предусматривает издание книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов Украины, перекрывает возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.

"В условиях войны Вы как глава государства и Верховный Главнокомандующий заняты прежде всего вопросами вооруженного отпора агрессору. Но ситуация, когда парламент, книжная отрасль и гражданское общество единодушны в поддержке Закона 2309-ІХ, и только отсутствие Вашей подписи позволяет России и дальше разрушать наш книжный рынок, непонятен и неприемлем", говорится в петиции.

Петицию поддержали украинские деятели:

  • Оксана Забужко,
  • Вахтанг Кипиани,
  • Иван Малкович,
  • Андрей Курков,
  • Марианна Савка,
  • Владимир Вятрович,
  • Тамара Ореха Зерна,
  • Ирма Витовская.

Также призывают поддержать петицию украинские издательства:

  • "Фолио",
  • "Утро",
  • "Виват",
  • "А-бо-ба-го-ла-ма-го",
  • сети книжных магазинов "Е",
  • "КнигоЛенд"

Отметим, что часть третья статьи 94 Конституции определяет: если президент в течение 15 дней не подписал закон или не вернул его в парламент с замечаниями, "закон считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".

Тем временем в России женщину задержали за чтение книги на украинском языке в самолете. Другие пассажиры заметили, что она читает книгу на украинском языке, поэтому сообщили полицейским.

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Дата публикации
Просмотры
245
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