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Зеленского просят увеличить срок отпуска для военных: петиция

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Зеленского просят увеличить срок отпуска для военных: петиция

Зеленского просят увеличить отпуска для военных / Фото: Pexels

На сайте президента появилась петиция, авторы которой просят Владимира Зеленского увеличить количество дней отпуска для военных.

Президента Зеленского просят увеличить срок отпуска для военнослужащих до 40 дней, а срочникам установить отпуск на 20 дней.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента 23 мая.

Сейчас во время военного положения военные могут иметь отпуск не более 20 дней: 10 дней ежегодного и 10 дней по семейным обстоятельствам. Правда, до сих пор есть защитники, которые не смогли воспользоваться ни одной из них.

"Есть случаи, когда отпуск дают и на меньший срок, потому что все зависит от решения командования. Этого времени абсолютно недостаточно для людей, защищающих нашу независимость в сложнейших условиях. Нашим защитникам нужен отдых и физический, и психологический", — говорится в тексте петиции.

Напомним, ранее на сайте президента была зарегистрирована петиция о возможности демобилизации военных после 18 месяцев службы. Она набрала 25 тысяч подписей, однако соответствующее решение так и не было принято.

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Дата публикации
Просмотры
774
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