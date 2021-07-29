Зеленского ждут Донбассе: президент может провести выездное заседание СНБО

На 30 июля запланирована рабочая поездка Владимира Зеленского в Донецкую область.

Запланированное на этой неделе заседание Совета национальной безопасности и обороны, о котором говорил президент Владимир Зеленский, может состояться в Донецкой области. Как сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, в пятницу, 30 июля, главу государства ждут с рабочим визитом на Донбассе.

Подробностей о программе пребывания и цели этого визита Владимира Зеленского в Донецкую область не сообщается. На сайте главы государства по этому поводу информация также отсутствует.

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Ранее Владимир Зеленский говорил, что на этой неделе на заседание СНБО будет вынесен вопрос тарифов на электроэнергию для населения. В частности, речь пойдет о возможном снижении ее стоимости для уязвимых категорий.

Напомним, что 23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которыми введено в действие принятые ранее важные решения Совета национальной безопасности и обороны. В частности, глава государства утвердил решение СНБО относительно экономических санкций против российской компании и углубления интеграции Украины в НАТО.

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