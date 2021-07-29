Зеленского ждут Донбассе: президент может провести выездное заседание СНБО

На 30 июля запланирована рабочая поездка Владимира Зеленского в Донецкую область.
Запланированное на этой неделе заседание Совета национальной безопасности и обороны, о котором говорил президент Владимир Зеленский, может состояться в Донецкой области. Как сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, в пятницу, 30 июля, главу государства ждут с рабочим визитом на Донбассе.
Подробностей о программе пребывания и цели этого визита Владимира Зеленского в Донецкую область не сообщается. На сайте главы государства по этому поводу информация также отсутствует.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что на этой неделе на заседание СНБО будет вынесен вопрос тарифов на электроэнергию для населения. В частности, речь пойдет о возможном снижении ее стоимости для уязвимых категорий.
Напомним, что 23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которыми введено в действие принятые ранее важные решения Совета национальной безопасности и обороны. В частности, глава государства утвердил решение СНБО относительно экономических санкций против российской компании и углубления интеграции Украины в НАТО.